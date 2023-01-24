Tokina SZ PRO ReFlex 900mm F11 MF CF оценен в $960

Компания Tokina пополнила ассортимент зеркальнолинзовых супертелеобъективов моделью SZ PRO ReFlex 900mm F/11 MF CF, которая предназначена для APS-C камер с креплениями Sony E и Canon EF-M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 900 мм, фиксированной диафрагмой F/11, углом обзора 1,8° для Sony E и 1,7° Canon EF-M, минимальной дистанцией для фокусировки 261 см, коэффициентом увеличения 1:2.5, ручной фокусировкой, диаметром для светофильтра 86 мм, оптической схемой из 7 элементов в 7 группах, многослойным оптическим покрытием, габаритами 96,1:175,5 мм, массой 725 граммов и блендой MH-861. Цена объектива составляет 960 долларов.

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