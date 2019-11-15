Tokina выпустила объектив atx-i 100mm F2.8 FF Macro

Компания Tokina полнокадровый макро-объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF Macro, который предназначен для зеркальных камер с креплением Canon EF и Nikon F. Новинка характеризуется системой автофокуса, фокусным расстоянием 100 мм, углом гол зрения 24°, диафрагмой f/2,8-f/32, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,30 м, максимальным увеличением 1:1, диаметром фильтров 55 мм, диаметром 73,0 мм, длиной 95,1 мм и массой 490 г. Цена объектива составляет 429 долларов.