Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction выходит на GeForce NOW

Многопользовательский тактический шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, разработанный Ubisoft, теперь доступен для игры в сервисе потоковой передачи игр NVIDIA GeForce NOW. Сервис потоковой передачи GeForce NOW доступен не только на платформах PlayStation, Xbox и ПК, но и предоставляет вам простой способ играть в новейшие игры класса ААА без необходимости использования дорогого игрового ПК.

Последняя игра во франшизе Tom Clancy's представляет собой пин-офф Rainbow Six Siege, выпущенный еще в 2015 году, во время которого игроки должны работать вместе, чтобы сражаться с монстрами, называемыми археями. Во время игры цели и размещение врагов генерируются процедурно, что делает каждую миссию совершенно разнообразной. Хотя игра получила неоднозначные отзывы критиков.
Комментарии и отзывы Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction
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