Тоннель Иллона Маска стоимостью около 10 млн. долларов

18 декабря компания Boring провела мероприятие по запуску испытательного тоннеля, который она успешно построила в Лос-Анджелесе, проложенный путь от объекта SpaceX до станции O'Leary, по заявленной стоимости около 10 миллионов долларов.

В своих твитах он продемонстрировал модель X, укомплектованную оборудованием, которое ведет машину между лифтами на каждом конце туннеля, где она просто едет обратно на дорогу. Сама установка - это всего лишь набор колес. Согласно Маску, его изобретение способно безопасно путешествовать со скоростью более 240 км/ч, что создает ощущение «телепортации» в пределах города.