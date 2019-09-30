Топ 5 эксклюзивов для PlayStation 4, которые нельзя обходить стороной. Внимание, все по 1199 рублей!

У каждого геймера наступает тяжёлый период в жизни, когда он вынужден искать ответ на один из вечных вопросов — во что теперь поиграть? Мы просто не можем оставить эту ситуацию без внимания и в срочном порядке приходим на помощь со своей подборкой из 5 эксклюзивов на PlayStation 4, которые просто безвозвратно перевернули игровую индустрию. Важно, все игры из списка временно стоят по 1199 рублей.

Одни из нас

Horizon Zero Dawn Complete Edition

UNCHARTED 4: Путь вора

Bloodborne

Ratchet & Clank