Топ 5 эксклюзивов для PlayStation 4, которые нельзя обходить стороной. Внимание, все по 1199 рублей!
2019-09-30, Автор - Марсель Гарипов; [71]
У каждого геймера наступает тяжёлый период в жизни, когда он вынужден искать ответ на один из вечных вопросов — во что теперь поиграть? Мы просто не можем оставить эту ситуацию без внимания и в срочном порядке приходим на помощь со своей подборкой из 5 эксклюзивов на PlayStation 4, которые просто безвозвратно перевернули игровую индустрию. Важно, все игры из списка временно стоят по 1199 рублей.
Одни из нас
Сюжет игры разворачивается в США спустя 20 лет после сильнейшей эпидемии, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Вам предстоит играть за контрабандиста Джоэл и девочку Элли, которые пытаются вместе пересечь всю страну, попутно борясь с мародерами, каннибалами и зомби. Для преодоления всех препятствий, действовать придется запредельно осторожно и расчетливо. За многочасовой игровой период, вы узнаете насквозь жизнь персонажей, погрузитесь в их внутренний мир и переживания. Кстати “Одни из нас” в этом месяце по подписке PS Plus раздается совершенно бесплатно.
Цена 1 199 рублей ( Купить в PlayStation Store)
Horizon Zero Dawn Complete Edition
В Horizon Zero Dawn Complete Edition весь мир захватили роботы. Главной героиней является девочка Элой, все время прожившая в маленьком племени в изоляции от внешнего мира. Теперь же, вооружившись луком и другим стрелковым оружием, она готова узнать, что таится за произошедшим. Убивать врагов можно будет совершенно различными методами при помощи ловушек, взрывчатки и других видов оружия. Открытый мир Horizon схож со Skyrim, и вам будет чем заняться даже после прохождения основной сюжетной линии.
Цена 1 199 рублей ( Купить в PlayStation Store)
UNCHARTED 4: Путь вора
UNCHARTED 4: Путь вора — это и последняя и наиболее интересная часть о приключении главного героя Нейтана Дрейка. Вам предстоит найти сокровища пирата Генри Эвери, но поиски приводят к мифической пиратской колонии под названием Либерталия. Нейтан обладает незаурядными способностями в акробатике и это позволяется ему прыгать, цепляться за выступы, раскачиваться на лианах и многое другое. Также персонаж умеет пользоваться огнестрельным оружием, но с собой он может носить только ограниченное количество из них.
Цена 1 199 рублей ( Купить в PlayStation Store)
Bloodborne
Все действия происходят в зараженном чумой городе Ярнам, который пропитан готическим стилем. Главный герой поломник приезжает туда излечения своей болезни, но после прохождения местного обряда, становится охотником, целью которого является уничтожение нечисти и исследование мира. В игре отсутствуют прямые указания или какие-либо подсказки о том, что нужно делать дальше, поэтому вы будете вынуждены быть более наблюдательными и искать любую загвоздку в диалогах и найденных предметов.
Цена 1 199 рублей ( Купить в PlayStation Store)
Ratchet & Clank
Ratchet & Clank представляет собой заново переработанную версию игры, ранее вышедшей для PlayStation 2. Вы будете играть за чудесного Рэтчета и вместе с Кланком бороздить просторы вселенной, убивая монстров из совершенно безумных пушек. Совсем неважно, играли ли вы в нее до этого и сколько вам лет, очаровательный шутер с мультяшной графикой никого не оставит равнодушным.
Цена 1 199 рублей ( Купить в PlayStation Store)