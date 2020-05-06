Топ 5 лучших файтингов для PlayStation 4. Лучший способ выпустить пар

Mortal Kombat 11Серия файтингов Mortal Kombat остается самой известной в своем жанре еще со времен выхода первой части в 1992 году. MK 11 же вышла особенно удачной. Вся графическая составляющая была полностью перерисована и стала намного реалистичнее, кровавой и агрессивной. Порог входа в игру для новичков минимальный, но при этому глубокая система из всевозможных ударов даст поднапрячься любому бывалому геймеру. Недаром уже сейчас проходят мировые турниры по Mortal Kombat с призовым фондом в несколько сотен тысяч долларов.
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EA Sports UFC 3Смешанные бои продолжают собирать вокруг себя неистовое количество зрителей. Локомотивом все этой индустрии выступает спортивная организация UFC, которая под своим именем впустила уже третью серию файтинга. Система ведения боя достаточно специфичная, и не каждый новый игрок сможет пройти даже туториал с первого раза, но, как известно, чем сложнее правила, тем по ним интереснее играть.
У вас не выдает просто закликать соперника. Самой важным показателем в игре является уровень выносливости. Если вы будете измотаны, то не сможете наносить сильные удары, а в партере вас будет легче простого задушить. По этой причине станет необходимо анализировать каждого предстоящего сопериника, и на основе этого прорабатывать четку стратегию боя.
Цена: 2 199 рублей (Купить в PlayStation Store)
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4Япония своей неординарность и самобытностью подарила миру много уникальных вещей, в том числе и Аниме. В Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 вы окунаетесь в атмосферу оригинального Naruto с его рисовкой, анимационными персонажами и динамичным стилем ведением боя.
Сюжетная линия состоит из нескольких обширных глав, прохождение каждого из которых не занимает много времени. После его окончания станет доступен режим «Свободные приключения». Касательно поединков, то здесь полный порядок. Все персонажи были переработаны и теперь какой-либо дисбаланс практически полностью отсутствует, что дает массу возможностей в стиле игры.
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Injustice 2В Injustice 2 действия происходят во вселенной DC, где миру вновь угрожает опасность пришелец Брейниак. Здесь можно устроить по-настоящему зрелищные схватки со своими друзьями и наконец-то выяснить, кто сильнее Бетмен или Супермен.
Все множество доступных персонажей можно условно разделить на тех, кто ведет атаку в ближнем и дальнем бою. Чтобы подобрать подходящего себе героя, придется провести ни одно пробное сражение. Зато после этого вы сможете с большим удовольствием побеждать друзей, проводя эффектные комбо.
Цена: 1 199 рублей (Купить в PlayStation Store)
Tekken 7Tekken 7 — это представитель один из самых классических файтингов. Сюжет игры в мельчайших подробностях повествует нам о внутренней борьбе в клане Мисима, финал которого может подвергнуть игрока в шок.
Все персонажи идеально сбалансированы между собой, а также получили ряд новых приемов, что делает бои еще более динамичными и зрелищными. Tekken 7 крайне стабильна и лишена какими-либо багов, так что играть в нее будет приятно далеко не один год.
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