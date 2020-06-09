Топ 5 лучших игр для PlayStation 4 на компанию

Режим самоизоляции официально снят, а значит можно, как и прежде собираться с друзьями большой компанией и совместно проводить вечера. Мы составили подборку из 5 стоящих игр на компанию, которые не наскучат за несколько партий.

Безумцы

«Безумцы» — это соревновательная игра, где одна партия состоит из 4 мини-игр с мощным финалом в конце. Каждая партия по-своему уникальна из-за наличия 15 различных мини-игр, где вы будете участвовать в гонках на нелепых машинах, прыгать с парашюта, метаться большими бомбами и многое другое. Но одно во всех играх будет неизменным, вам придется пакостить другим игрокам, чтобы помешать им выиграть. В забегах принимают участие от 2 до 4 человек.

Все управление происходит со смартфона через приложение «Безумцы» которое будет необходимо скачать. Перед началом каждого забега ведущий Лис будет подробно объяснять правила следующего забега. Он же будет предлагать потратить игрокам свои монеты на супер-оружие, и даже звонить вам на телефон, предлагая выполнить секретное задание против одного из ваших соперников.



Цена: 1 199 рублей (Купить в PlayStation Store)

Это ты!

«Это ты!» представляет собой совместную викторину на компанию от 2 до 6 человек. Все вопросы касаются самих участников игры. Кто бы лучше справился с ограблением банка? Из кого выйдет отличный шпагоглотатель? Через несколько раундов все вопросы будут связаны с определенным игроком, и вам потребуется продолжить, за него фразу, нарисовать, что герой хранит в коробке и тд.

Чтобы победить нужно набрать как можно больше очков. Для этого нужно отвечать на вопросы, как на них ответило большинство. Если вы сильно уверенны в своем ответе, то можете поставить на него фишку «Джокер», которая увеличит очки вдвое.



Цена: 1 199 рублей (Купить в PlayStation Store)

Вечеринка в Джунглях

«Вечеринка в Джунглях» — это сборник мини-игр на 2-4 игроков, где для победы нужно первым пройти всю карту. Очки набираются за победы в мини-играх, которых всего доступно 18 видов. Вам придется забрасывать себя в баскетбольное кольцо, играть по двое в футбол, собирать бананы, прыгать на барабанах и тд. Игра подбадривает аутсайдеров, и в случае, когда 4 игрока стоят в ряд, то последний из них будет переброшен на первую позицию. По этой причине интрига в том, кто победит сохраняется до самого конца.



Цена: 1 199 рублей (Купить в PlayStation Store)

«Знание – сила»

«Знание – сила» является классической викториной с рядом новшеств. Чтобы победить, нужно быстрее всех правильно ответить на вопрос. В случае, если какой-либо игрок сильно ушел вперед, то ему не стоит расслабляться, ведь остальные могут подпортить ему жизнь, набросав на его игровое поле различные ловушки в виде бомб, слизи, замков и тд.

Также в «Знание – сила» сильно радует яркое оформление в стиле телепередач из 90-х. В игре могут одновременно принимать участие до 6 человек.



Цена: 1 199 рублей (Купить в PlayStation Store)

Guacamelee! 2

В «Guacamelee! 2» действия развиваются в мире, состоящий из одних стереотипов о мексиканцах — Мексивселенной. Хоть и в данной игре больше развита одиночная компания, где вам придется спасти мир силами персонажа Хуана, в нем все же есть отличный многопользовательский режим до 4 игроков.

Вы сможете в компании своих друзей зачищать уровни, орудуя комбинациями из ударов и красочным приемам. На протяжении всей игры вас будут сопровождать отменный юмор, небанальные боссы и красочная графика.



Цена: 1 399 рублей (Купить в PlayStation Store)
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