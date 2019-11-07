Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStation 4

Совместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хотите как-нибудь более динамично провести вечер, да еще чтобы с дивана не надо было вставать, то специально для этого мы составили топ из 5 игр на двоих для PS 4, которые подарят массу эмоций за совместно проведенное время.

Overcooked! 2

Broforce

Безумцы

LEGO Суперзлодеи DC

3 499

Mortal Kombat 11