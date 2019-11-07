Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStation 4

2019-11-07, Автор - Марсель Гарипов; [118]
Совместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хотите как-нибудь более динамично провести вечер, да еще чтобы с дивана не надо было вставать, то специально для этого мы составили топ из 5 игр на двоих для PS 4, которые подарят массу эмоций за совместно проведенное время.

Overcooked! 2

Overcooked! 2 — это простая инди игра, которая посвящена приготовлению еды. Как в настоящем ресторане, здесь на кухне царит атмосфера вечной суеты. Нужно постоянно доставать ингредиенты, нарезать их, готовить в кастрюле, следить чтобы ничего не сгорело, правильно собирать блюда, доставать чистые тарелки, мыть грязные и смотреть за тем, что необходимо еще приготовить.

Еще большей остроты в игру добавляет тот факт, что с каждым новым уровнем вам будут попадаться все более изощренные блюда (бургеры, спагетти, роллы и тд). При этом сами локации тоже усложняются и вам придется готовить не обычной кухне, а в городе с проезжающими машинами, на воздушном шаре во время грозы или на плотах, плывущие по реке.

Цена: 1 499 рублей (Купить в PlayStation Store)

Broforce

Broforce — это пиксельная 2D игра, где вы будете играть за различных героев из кино и спасать земли от террористов. Чтобы пройти уровень, придётся изрядно попотеть и побороть главного босса. Сами персонажи будут постоянно меняться: Рэмбо, Нео, Терминатор, Чак Норрис. У каждого из них свою основную атаку и перезаряжающийся супер-удар. К примеру, Агент Джей из «Люди в черном» использует устройства для стирания памяти и, тем самым, вводит противников в замешательство.

Несмотря на простой геймплей количества экшена в ней хоть отбавляй. С каждым уровнем количества противников и их разновидностей будет становиться все больше, и со временем игровой экран будет заливать от обилия происходящих в нем действий. Цена: 1 069 рублей (Купить в PlayStation Store)

Безумцы

Безумцы — это эксклюзив для PlayStation 4. Все управление осуществляется через смартфон, на который необходимо скачать приложение «Безумцы». Игра состоит из 15 разнообразных мини-игр, целью которой является прийти к финишу первым абсолютно любыми методами. Вы можете толкать противников, перекидывать на них бомбу с таймером, замораживать и тд. К примеру, в одной из них вам придётся предугадать самое оптимальное время раскрытие парашюта, чтобы приземлиться к финишу первым, но при этому не разбиться. При этом нужно будет успевать реагировать прилетающие бомбы и другие подлянки.

Ведущим игры является Лис, который каждый раз объясняет правила игры, предлагает потратить монеты на те или иные цели, а также может написать вам сообщение с личным заданием для определённого уровня.

Данная игра превратит ваш вечер в безпощадную битву, где каждый готов сделать все ради победы. 



Цена: 1 199 рублей  (Купить в PlayStation Store)

LEGO Суперзлодеи DC

LEGO Суперзлодеи DC стала первой игрой из серии Лего, где игроку доступен открытый мир, представляющий собой с объединенный город Готэм-Сити и Метрополис.

Все уровни проходятся двумя персонажа, у каждого из которых своя сверхспособность необходимая для преодоления того или иного препятствия. В целом все задания проходятся на одном дыхании, хотя есть моменты, где придется подумать головой.

Сюжет игры действительно интересный. Он пестрит всевозможными отсылками, пасхалками и простыми дурашливыми шутками.



Цена: 3 499 2 449 рублей или 1 399 рублей для владельцев PS Plus  (Купить в PlayStation Store)

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 — это самая свежая часть легендарного файтинга, который получил все лучшее от всех частей файтинга. Она стала еще более брутальной и кровавой. Удары героев сопровождается реалистичными воплями, хрустами сломанных костей, вывернутых наизнанку органов. Графика также стала более серьезной и детализированной. Особенно впечатляют подробные видеоэффекты после каждого нанесенного-супер удара. Кстати в игре присутствует неплохая сюжетная линия.



Цена: 3 999 рублей  (Купить в PlayStation Store)

Комментарии и отзывы
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