Топ 5 лучших инди игр для PlayStation 4

В то время как над созданием AAA-игр трудятся огромные компании с многомиллионными бюджетами, инди разработчики показывают, как можно создавать не менее удачные проекты со своим уникальным сюжетом и геймплеем. В этот раз мы составили подборку из пяти инди игр, которые затянут вас не на одну неделю.

Dead Cells

Dead Cells можно коротко охарактеризовать, как 2D версию Dark Souls. Ее геймплей идет от лица мистического персонажа, который вначале игры и после каждой своей последующей смерти перерождается из непонятной субстанции в человека.

В самом начале вам будет доступно только два оружия: ржавый меч и деревянный щит. С таким скудным набором тяжело будет уйти куда-то далеко вперед по сюжету, но со временем после убийств новых монстров и боссов этот список серьезно пополнится такими оружиями как спартанские сандали, цепкая плеть, рапира, детский топорик, морозный щит и многим чем другим. После убийства последнего Босса многие ошибочно полагают, что уже прошли всю игру, но это лишь начало, и чтобы дойти до настоящего финала потребуется пройти еще 4 ступени сложности из 5.



Цена: 1 499 рублей (Купить в PlayStation Store)

What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch — это интерактивная книга, повествующая нам о том, как девушка Эдит Финч возвращается в свое фамильное гнездо, чтобы узнать все секреты, которые оно в себе таит. Ей предстоит выяснить, как и по какой причине погиб каждый из членов семьи.

Особенностью их дома заключалась в том, что после смерти какого-либо родственника, его комната раз и навсегда консервировалась, а рядом с ней возводился некий мемориал с датами жизни. Мы в роли героини будем изучать любые зацепки в доме, чтобы понять и воссоздать всю сцену произошедшего с каждым из людей. Казалось бы, тема смерти далеко не самая позитивная, но игра в ее финале подталкивает нас к весьма и весьма интересным умозаключениям.



Цена: 1 399 рублей (Купить в PlayStation Store)

The Occupation

The Occupation представляет собой детектив, где действия развиваются в 80-х годах в несуществующем английском городе. Мы выступаем в роли журналиста Харви Миллера, которому необходимо выяснить, кто на самом деле устроил теракт в здании, где в результате произошедшего погибло 23 человека.

На протяжении всей игры нам будет потребуется брать показания у людей, искать любые зацепки, которыми могут оказаться абсолютно любые предметы в игре, будь то клачек бумаги из урны или же дискета с данными. Во время поиска улик расслабиться точно не даст чуткий охранник, способный доложить о ваших действиях руководству.



Цена: 1 799 рублей (Купить в PlayStation Store)

Yoku's Island Express

Yoku's Island Express — это веселая незатейливая игра с геймплеем в стиле пинбола, которая подойдет как взрослых, так и детям. Маленький жук Йоку приезжает на остров Мокумана и устраиваться работать на почту курьером. Далее выяснилось, что некая злая сила отравило местное божество и нашему герою предстоит его спасти, найдя древних старейшин.

Йоку передвигается по острову с помощью своего шарика, позволяющий ему прыгать и всячески рикошетить от разнообразных объектов. Со временем у него будет открываться больше способностей, которые дадут возможность проходить в новые локации.



Цена: 1 399 рублей (Купить в PlayStation Store)

Hotline Miami Collection

В Hotline Miami Collection входят обе части игры: Hotline Miami и Hotline Miami 2: Wrong Number. Действия в играх развиваются в альтернативной вселенной в городе Майами в 1989 году, когда контроль над галлюциногенных веществ был минимален. Повествование идет от лица антигероя, каждый раз устраивающий кровавое месиво из своих противников.

Одной из особенностей игры является то, что перед началом миссии мы каждый раз выбираем маску, которая скроет наше лицо и также даст нам способность. К примеру маска тигра дает вначале спавна летальные кулаки. Миссии короткие, но не самые простые в своем прохождении, поэтому умирать придется ровно до тех пор, пока вы не подберете подходящую тактику ведения боя.



Цена: 1 399 рублей (Купить в PlayStation Store)
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