Топ 5 самых сложных игр для PlayStation 4. Приготовьтесь страдать

С каждым годом игры становятся все более казуальными и простыми для понимания. Это вынужденная мера со стороны разработчиков, направленная на привлечение максимального количества аудитории. Если вы хотите попробовать что-то поистине экстремальное сложное, то специально для этого мы составили свою подборку из пяти хардкорных игр, для прохождения которых возможно придется взять отпуск.

Nioh 2

DARK SOULS III

Bloodborne

Dead Cells

1 499

Darkest Dungeon

В свежем сиквеле Nioh 2 весь сюжет развивается от лица неизвестного персонажа, ставший духов екай. Разработчики получили полный карт-бланш, и смогли реализовать все идеи, благодаря которым мир стал более атмосферным. Все происходит в таинственной Японии 1555 года, где мир захватали мистические монстры.Сильнейшей стороной игры является ее механика ведения боя с большим количеством самых различных типов холодного оружия и магических умений, а также обширными настройками. Nioh 2 относится к тем играм, которые будет не грех перепройти несколько раз на более высоком уровне сложности, поэтому ее имеет смысл купить на старте продаж.Цена:DARK SOULS III является заключительной частью трилогии. По сюжету она не связана с прошлой часть, и в этот раз действия развиваются на землях Лотрик — мрачном месте в стыке когда-то процветающих королевств. На вашем пути вы встретите огромное количество неожиданностей в виде появления врагов из скрытых мест, хитрых приемов и, главное, потрясающих Боссов самых разнообразных типов.Перед началом игры необходимо создать уникального персонажа и выбрать один из 10 классов, каждый из которых имеет свою механику боя, а также различный стартовый пак из полезных предметов и умений. Просто однозначно не будет, но ваше законченное путешествие вас вознаградит обильным чувством выполненного долга.Цена:В Bloodborne события разворачиваются в средневековом городе Ярнаме, на который обрушилась эпидемия чумы, превращающий людей в ужасных зверей. Главный герой является охотником, и в начале сюжета просыпается при сланных обстоятельствах в больнице во время переливания крови. Все дальнейшие подробности о произошедшем придется собирать буквально по крупицам игрового мира.На вашем пути встретится огромное количество врагом и сильнейших боссов, победа над каждым из которых будет забирать у вас все силы.Цена:Кто-то называет Dead Cells двухмерным Dark Souls, и это вполне заслуженно. По официальной статистике треть игроков не в состоянии одолеть даже первого Босса.Хоть это неочевидно, но в игре присутствует сюжет, но чтобы его понять, придется читать между строк. Главный герой появляется в виде слизи из сточной трубы, превращающее в человека. На старте игры у вас есть всего лишь один ржавый меч, и для дальнейшего развития вам предстоит выбивать чертежи самых разных видов оружия из монстров. К примеру, в игре есть лаптеразбиватель, шампур для шашлыка, лопата и многое другое. Будьте готовы к тому, что первые часы игры вы будете то и дело умирать, пока не привыкните ко всей специфике игры.Цена:Darkest Dungeon — это необычная настольная игра с мрачной атмосферой. Главному герою приходит письмо от родственника, где сказано о том, что он когда-то купался в роскоши, а сейчас его покорила тьма. Нам предстоит вернуться в фамильное древо, освободить его от всевозможных чудищ и забрать все сокровища.Во время каждого боя вы выбираете в зависимости от ситуации, по какому врагу нанести урон в помощью того или иного умения. В игре отсутствуют сохранения, а по своему тактическому уровню могут сравниться с шахматами.Цена: