Топ 5 сюжетных игр для PlayStation 4. Ваше спасение на время карантина

На данный момент все мы вынуждены находиться на домашнем карантине и разбавлять свой досуг по большей части просмотром сериалов, фильмов и прохождением различных игр. Конкретно у владельцев PlayStation 4 есть отличная возможность взяться за несколько удачных сюжетных игр. В этой подборке мы как раз таки подскажем на что лучше обратить внимание.

Days Gone

1 349

Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра года

2 599

UNCHARTED 4: Путь вора

1 199

Metro Exodus

God Of War

Релиз Days Gone настолько удачно состоялся, что уже в скором времени стало известно о дальнейшем выходе ее продолжения. Сюжет игры разворачивается в Америке после нескольких лет развития страшной пандемии, которая уничтожила почти все население, а часть из них превратилась во фриков (некоторое подобие зомби).В качестве главного героя выступает байкер Дикон Сент-Джон, который пытается выяснить осталась ли его супруга жива после падения вертолета. Все действия происходят в открытом мире, где вам придется столкнуться с десятками видами монстров и диких животных и все время находиться в напряжении от будоражащих кат-сцен.Цена:Ведьмак 3 Дикая Охота — это игра, которую обязан пройти каждый геймер. После нее начинаешь понимать, насколько же глубокими многогранными могут быть игровые проекты. Сюжет игры по насыщенности и количеству неожиданных моментов напоминает хороший сериал.Если вкратце, то главный герой ведьмак Геральт из Ривии в поисках Йеннифер, которую активно ищет Дикая охота. Дальнейшие действия в игре напрямую зависят от ваших действий, способные вас привести к 1 из 36 финалов. Советуем брать именно версию "Издание Игра года», включающая в себя все дополнения, которые сразу захочется пройти после основной сюжетной линии.Цена:UNCHARTED 4 является заключительной и самой удачной частью среди всех. Профессиональный искатель сокровищ Натан Дрейк в этот раз оказывается в поиске легендарного пиратского клада Генри Эвери. Каждое сюжетное действие плавно переходит в другое, что создает впечатление просмотра сериала.Геймплей игры по-настоящему динамичен и состоит из элементов скалолазания, ведения ближнего и дальнего боя, а также езде на различных транспортных средствах. Предметы окружающей среды разрушаемы стрельбой или грубой силой, а некоторые проходы можно вовсе закрывать мешками песка. Количество боеприпасов ограничено, так что о тактике ведения придется тоже не забывать.Цена:Metro Exodus наглядно показывает к чему могут привести необдуманные действия человечества. В игре действия происходят спустя 20 лет после ядерной войны. Герой Артем вместе с командой выживших отправляется в путешествие на Восток страны, где они на протяжении всей истории будут встречаться со знакомыми для жителей СНГ пейзажами и разнообразными типами радиоактивных монстров.В игровом мире постоянно меняется погода, время суток, а большие объектов можно разрушить. Количество боевого оружия колоссально, причем каждый их его элементов можно модифицировать.Цена:В данной части Кратос отправляется вместе со своим сыном Атреем в грандиозное путешествие, чтобы выполнить последнюю просьбу погибшей супруги — развеять ее прах над самой высокой горой.В течение сюжета мы увидем, как Кратос раскроет свои чувства переживания, а сын Атрей закалит характер и научится сражаться вместе с отцом. Из оружия нам будет доступен топор, а также в ближе к концу игры станет доступно еще одно. Из интересное есть возможность апгрейдить свои способности среди обширной ветки и покупать более совершенную броню.Цена: