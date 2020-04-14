Топ 5 сюжетных игр для PlayStation 4. Ваше спасение на время карантина

На данный момент все мы вынуждены находиться на домашнем карантине и разбавлять свой досуг по большей части просмотром сериалов, фильмов и прохождением различных игр. Конкретно у владельцев PlayStation 4 есть отличная возможность взяться за несколько удачных сюжетных игр. В этой подборке мы как раз таки подскажем на что лучше обратить внимание.
В качестве главного героя выступает байкер Дикон Сент-Джон, который пытается выяснить осталась ли его супруга жива после падения вертолета. Все действия происходят в открытом мире, где вам придется столкнуться с десятками видами монстров и диких животных и все время находиться в напряжении от будоражащих кат-сцен.
Цена:
1 349 4 499 рублей (Купить в PlayStation Store)
Если вкратце, то главный герой ведьмак Геральт из Ривии в поисках Йеннифер, которую активно ищет Дикая охота. Дальнейшие действия в игре напрямую зависят от ваших действий, способные вас привести к 1 из 36 финалов. Советуем брать именно версию "Издание Игра года», включающая в себя все дополнения, которые сразу захочется пройти после основной сюжетной линии.
Цена:
2 599 899 рублей (Купить в PlayStation Store)
Геймплей игры по-настоящему динамичен и состоит из элементов скалолазания, ведения ближнего и дальнего боя, а также езде на различных транспортных средствах. Предметы окружающей среды разрушаемы стрельбой или грубой силой, а некоторые проходы можно вовсе закрывать мешками песка. Количество боеприпасов ограничено, так что о тактике ведения придется тоже не забывать.
Цена:
1 199 Бесплатно для обладателей PS Plus (Купить в PlayStation Store)
В игровом мире постоянно меняется погода, время суток, а большие объектов можно разрушить. Количество боевого оружия колоссально, причем каждый их его элементов можно модифицировать.
Цена:2 299 рублей (Купить в PlayStation Store)
В течение сюжета мы увидем, как Кратос раскроет свои чувства переживания, а сын Атрей закалит характер и научится сражаться вместе с отцом. Из оружия нам будет доступен топор, а также в ближе к концу игры станет доступно еще одно. Из интересное есть возможность апгрейдить свои способности среди обширной ветки и покупать более совершенную броню.
Цена: 1 349 рублей (Купить в PlayStation Store)
Days GoneРелиз Days Gone настолько удачно состоялся, что уже в скором времени стало известно о дальнейшем выходе ее продолжения. Сюжет игры разворачивается в Америке после нескольких лет развития страшной пандемии, которая уничтожила почти все население, а часть из них превратилась во фриков (некоторое подобие зомби).
В качестве главного героя выступает байкер Дикон Сент-Джон, который пытается выяснить осталась ли его супруга жива после падения вертолета. Все действия происходят в открытом мире, где вам придется столкнуться с десятками видами монстров и диких животных и все время находиться в напряжении от будоражащих кат-сцен.
Цена:
Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра годаВедьмак 3 Дикая Охота — это игра, которую обязан пройти каждый геймер. После нее начинаешь понимать, насколько же глубокими многогранными могут быть игровые проекты. Сюжет игры по насыщенности и количеству неожиданных моментов напоминает хороший сериал.
Если вкратце, то главный герой ведьмак Геральт из Ривии в поисках Йеннифер, которую активно ищет Дикая охота. Дальнейшие действия в игре напрямую зависят от ваших действий, способные вас привести к 1 из 36 финалов. Советуем брать именно версию "Издание Игра года», включающая в себя все дополнения, которые сразу захочется пройти после основной сюжетной линии.
Цена:
UNCHARTED 4: Путь вораUNCHARTED 4 является заключительной и самой удачной частью среди всех. Профессиональный искатель сокровищ Натан Дрейк в этот раз оказывается в поиске легендарного пиратского клада Генри Эвери. Каждое сюжетное действие плавно переходит в другое, что создает впечатление просмотра сериала.
Геймплей игры по-настоящему динамичен и состоит из элементов скалолазания, ведения ближнего и дальнего боя, а также езде на различных транспортных средствах. Предметы окружающей среды разрушаемы стрельбой или грубой силой, а некоторые проходы можно вовсе закрывать мешками песка. Количество боеприпасов ограничено, так что о тактике ведения придется тоже не забывать.
Цена:
Metro ExodusMetro Exodus наглядно показывает к чему могут привести необдуманные действия человечества. В игре действия происходят спустя 20 лет после ядерной войны. Герой Артем вместе с командой выживших отправляется в путешествие на Восток страны, где они на протяжении всей истории будут встречаться со знакомыми для жителей СНГ пейзажами и разнообразными типами радиоактивных монстров.
В игровом мире постоянно меняется погода, время суток, а большие объектов можно разрушить. Количество боевого оружия колоссально, причем каждый их его элементов можно модифицировать.
Цена:2 299 рублей (Купить в PlayStation Store)
God Of WarВ данной части Кратос отправляется вместе со своим сыном Атреем в грандиозное путешествие, чтобы выполнить последнюю просьбу погибшей супруги — развеять ее прах над самой высокой горой.
В течение сюжета мы увидем, как Кратос раскроет свои чувства переживания, а сын Атрей закалит характер и научится сражаться вместе с отцом. Из оружия нам будет доступен топор, а также в ближе к концу игры станет доступно еще одно. Из интересное есть возможность апгрейдить свои способности среди обширной ветки и покупать более совершенную броню.
Цена: 1 349 рублей (Купить в PlayStation Store)