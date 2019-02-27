Топ лучших цифровых видеокамер

2019-02-27, Автор - Ganibal; Продукт - Sony HDR-CX405; [57]
Запечатлеть свадьбу лучших друзей, снять выпускной своей дочери, разместить в соцсети ролик с котиком или записать свое кругосветное путешествие - для всего этого нужны хорошие и надежные цифровые видеокамеры. В этой статье мы покажем вам ТОП лучших видеокамер, по-мнению МегаОбзор.

Sony HDR-CX405

Видеокамера Sony HDR-CX405 - идеально подойдет для путешествий или просто съемки вне дома, ведь она освобождает от необходимости таскать за собой громоздкие провода, множественные карты памяти и дорогостоящие зарядные устройства. Аккумулятор представленной модели относится к типу Х, что делает общий вес корпуса меньше, а габариты компактнее. Возможность записывать материалы в профессиональных форматах одновременно на две карты памяти не даст вам потерять важные файлы в суматохе и переездах. USB-кабель для зарядки уложен в наручный ремешок, делая процесс зарядки быстрее и комфортнее. Оптическая сторона также представлена мощными элементами: интеллектуальный стабилизатор, матрица Exmor R CMOS, фирменный объектив Zeiss. Такая конструкция Sony HDR-CX405 сохраняет четкость, насыщенность и реалистичность изображений даже при максимальном зуме. Множество фильтров и эффектов легко найти в интуитивном меню, воплощая творческий потенциал модели в жизнь.

Panasonic HC-V770

Видеокамера Panasonic HC-V770 - эта камера сохраняет четкость и естественность теплоты ваших воспоминаний в формате Full HD. Даже при ярком освещении позади объекта у вас получатся насыщенные и детализированные сцены. Благодаря системе независимого управления группами линз, уменьшаются диапазоны привода, а вместе с тем и габариты корпуса. BSI-сенсор и мощный процессор моментально обрабатывают изображение, сглаживая шумы и другие заметные изъяны. Камера имеет внутренние интеллектуальные режимы съемки, подстраивающиеся под тип сюжета. Управление всеми функциями производится в интуитивном меню посредством сенсорного дисплея. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет не просто обмениваться материалами по беспроводной сети, но и подключать дополнительные устройства для параллельной съемки нескольких ракурсов. С такой технологией Panasonic HC-V770 может служить радионяней и средством домашнего мониторинга, а также передавать сигнал в условиях прямой трансляции контента на сервер.

Canon LEGRIA HF G26

Видеокамера Canon LEGRIA HF G26 - данная видеокамера обеспечивает превосходное качество изображения и удобство рабочего процесса. Для быстрой и незаметной видеосъемки Full HD в движении и удобства рабочего процесса: компактная и производительная видеокамера LEGRIA HF G26 предлагает великолепное сочетание портативности, превосходного качества изображения и профессиональных уровней производительности благодаря объективу Canon с 20-кратным оптическим зумом HD, процессору DIGIC DV 4 и датчику изображения HD CMOS Pro.

JVC GC-PX100

Видеокамера JVC GC-PX100 - представляет собой цифровую видеокамеру, которая может записывать видеоролики с разрешением 1920х1080 пикселей с частотой 50 кадров в секунду. Для формирования изображения в камере применяется матрица 1/2.3 дюйма с обратной подсветкой (Back-illuminated CMOS) с разрешением 12.8 Мп. В камере есть 10-кратный оптический и 60-кратный цифровой зумм. Использование электронной системы стабилизации изображения позволяет снимать удаленные объекты, получая при этом плавную и ровную картинку.Возможность фотосъемки из видеорежима. Видеокамера JVC GC-PX 100 может работать и в фоторежиме, делая снимки с максимальным разрешением 4000х3000 пикселей. Зачастую случается, что интересный кадр оператор увидел в процессе видеосъемки. Данная камера позволяет, не выходя из видеорежима, делать цифровые фотографии - в этом случае они сохранятся с максимальным разрешением 1920х1080 пикселей. Снятые ролики и фотоснимки записываются на карту памяти SD.

Panasonic HC-V760

Видеокамера Panasonic HC-V760 - сохранит ваши семейные воспоминания на века в качественном Full-HD-формате. Несмотря на компактность корпуса, широкий объектив обеспечивает 20-кратное оптическое приближение. А благодаря тому, что каждая группа линз управляется в объективе отдельно, изображение получается максимально четким и реалистичным. Фирменный процессор Crystal Engine мгновенно обрабатывает полученный материал, соединяя насыщенную картинку с чистым звуком без внешних шумов. Технология «HDR movie» следит за сбалансированностью градации тонов и отсутствием световых искажений. Panasonic V760 обладает множеством встроенных функций, например, автоматический подбор параметров настроек к типу сюжета. Управление ими производится через интуитивное меню на сенсорном дисплее. Внешний вид модели также хорошо продуман производителями. Нескользящие материалы, прорезиненные вставки и регулирующийся ремешок предполагают удобный и надежный хват камеры одной рукой.

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