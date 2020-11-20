Топовая камера Sony A9 III засветилась в Азии

Сетевые источники сообщают о том, что полнокадровая беззеркальная камера Sony A9III получила сертификацию на одном из азиатских рынков. Это подтверждает слухи о скором анонсе на выставке CES 2021. Камере прочат новый датчик изображения разрешением 50 Мп, возможность записывать видео в разрешении 8К при 30 кадрах в секунду и отсутствие перегрева, как Canon EOS R5. Предполагается, что новинка унаследует от новенькой Sony A7s III электронный видоискатель со сверхвысоким разрешением, систему автофокуса и поворотный дисплей. Ориентировочная цена камеры составляет 5000 долларов. Также японский производитель готовит к выпуску топовый объектив с фокусным расстоянием в 35 мм и диафрагмой F/1.4, который пополнит линейку объективов G-master.