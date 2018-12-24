Тормозной суппорт от Bugatti напечатанный на 3D-печати

В начале 2018 года Bugatti сообщила, что работает над первым 3D-напечатанным тормозным суппортом.

И теперь, компания готова показать суппорт в действии. Bugatti опубликовал видео, имитирующего торможение на скоростях до 400 км/ч. Диск достиг температуры до 1000 C, и было много пламени и искр, когда суппорт и диск достигли своего предела. Для плавки и формирования титана с помощью четырех лазеров требуется около 45 часов. Следующим шагом для Bugatti, является ускорить производство до такой степени, что технология 3D-печати станет доступной в полном объеме.