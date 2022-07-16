Total War: Warhammer III Immortal Empires выйдет в августе

Creative Assembly раскрыла подробности о новом расширении Total War: Warhammer III Immortal Empires. Creative Assembly также выпустила новый взгляд на карту Immortal Empires с отмеченным количеством стартовых локаций.

Объединенное поле битвы Immortal Empires переносит все, что мы создали на протяжении всей серии Total War: Warhammer, в Warhammer III: включая расы, фракции, юниты и легендарных лордов, которые найдут свое место на огромном поле битвы, охватывающем Warhammer. Мир. Но Immortal Empires — это гораздо больше, чем просто сумма контента каждой игры, собранного вместе на большой карте. - говорит разработчик.

Total War: Warhammer III Immortal Empires выходит на ПК 23 августа. Дополнение будет бесплатным для всех нынешних владельцев игры.