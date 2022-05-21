Toyota представила обновленный кроссовер Highlander

Toyota Highlander также будет доступен в США с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферного двигателя, работающего в паре с двумя электрическими агрегатами.
В салоне у старших версий есть 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а также 7-дюймовый информационный дисплей. Автомобиль получил новую мультимедийную систему диагональю 12,3 дюйма с навигацией, голосовым управлением и возможностью автоматической загрузки обновлений. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение мобильных устройств на платформах iOS и Android.
Цену автомобиля производитель не раскрывает.