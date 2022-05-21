Toyota представила обновленный кроссовер Highlander

Компания Toyota представила обновленный кроссовер Highlander на рынке Северной Америки, где продажи начнутся до конца текущего года. Toyota Highlander получил новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Новый 300-сильный двигатель менее мощный, но при этом пиковая тяга увеличилась на 62 Нм. Toyota говорит об экологичности нового двигателя, который выбрасывает в атмосферу примерно на 50% меньше вредных частиц по сравнению со старым двигателем.

Toyota Highlander также будет доступен в США с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферного двигателя, работающего в паре с двумя электрическими агрегатами.

В салоне у старших версий есть 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а также 7-дюймовый информационный дисплей. Автомобиль получил новую мультимедийную систему диагональю 12,3 дюйма с навигацией, голосовым управлением и возможностью автоматической загрузки обновлений. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение мобильных устройств на платформах iOS и Android.

Цену автомобиля производитель не раскрывает.