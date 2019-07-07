Toyota тестирует более эффективную солнечные батареи для электромобилей

Toyota начала тестировать новую солнечную крышу для Prius, которая может добавить до 44,5 км диапазона к гибридному плагину в день. Солнечные элементы, которые производятся Sharp, имеют толщину всего 0,03 мм, но обеспечивают мощность около 860 Вт и могут даже заряжать автомобиль во время движения.

Это не первый случай, когда Toyota выпускает солнечные батареи для своих автомобилей. Еще в 2010 году производитель продал панели, которые можно использовать для подзарядки вспомогательного аккумулятора автомобиля, который питает вторичные системы, такие как спутниковая навигация и климат-контроль.

Разница здесь в том, что новые панели намного эффективнее. Они способны вырабатывать почти в пять раз больше энергии, чем предыдущая модель, и могут увеличить дальность действия в семь раз.