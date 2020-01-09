Трёхдиапазонный роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Компания TP-Link на выставке в Лас-Вегасе представила новый маршрутизатор Archer AX90 с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6.

Это Wi-Fi роутер сразу с 8 внешними антеннами с поддержкой технологии Beamforming. TP-Link Archer AX90 сможет обеспечить сверхбыстрое трёхдиапазонное соединение со скоростью до 6600 Мбит/c. Это 1201 Мбит/с на первом диапазоне 5 ГГц + 4804 Мбит/c на втором диапазоне 5 ГГц + 574 Мбит/c на диапазоне 2,4 ГГц.

Внутри роутера разместили четырех ядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Также маршрутизаторе есть поддержка технологии Wi-Fi 6 OFDMA и MU-MIMO для передачи данных большому количеству подключенных устройств с минимальной задержкой.

TP-Link Archer AX90 получил целый набор портов: 2,5-гигабитный порт WAN/LAN, гигабитный порт WAN/LAN, три гигабитных LAN-порта, интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0.