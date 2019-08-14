Трёхмерный дисплей для приборной панели

Разработчики уверены, что их решение позволит качественно улучшить и GPS-навигацию, предоставляя пользователю исчерпывающую информацию об актуальном расположении. С местом установки такого 3D-дисплея Bosch уже определилась — приборная панель автомобиля. В планах производителя — совмещение возможностей 3D-проецирования с функциональностью головного устройства.Bosch предлагает подобную систему в качестве более эффективной альтернативы 2D-оповещениям. Например, во время парковки отображение ситуационной схематической 3D-модели будет намного понятнее, чем наблюдение за плоской картинкой с камеры заднего вида.Для просмотра информации с такого экрана не нужно надевать специальные очки и пользоваться какими-либо дополнительными аксессуарами. На 3D-дисплее проецируется информация о расстоянии до ближайшего транспортного средства и выводятся уведомления об участках дороги, требующих повышенного внимания. Благодаря трехмерному представлению считывание информации происходит значительно интуитивнее.