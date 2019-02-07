Компания Arcimoto выпустила трехколесный электромобиль Evergreen Edition от Fun Utility Vehicle и уже начала продажу.

Стоимость составляет 19 900 долларов. Evergreen развивает максимальную скорость 120 км/ч и может проехать без подзарядки 160 км. Arcimoto планирует предложить варианты аккумуляторов с более коротким и большим радиусом. Он имеет два сиденья с подогревом, конструкцию с открытым верхом и со съемными половинками дверей - электромобиль больше предназначен для быстрых поездок. Другие функции включают в себя динамики Bluetooth, задний шкафчик для хранения и удобный магнитный подстаканник, также вы можете завести автомобиль с помощью встроенного приложения.