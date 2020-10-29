Трехосевой стабилизатор FeiyuTech AK2000C оценен в $230

Китайский производитель FeiyuTech пополнил ассортимент трехосевых стабилизаторов моделью FeiyuTech AK2000C, которая предназначена для камер весом до 2,2 кг. Это значит, что она легко сможет работать с такими популярными камерами, как Canon EOS R, R5 и R6, Fujifilm X-T3, Nikon Z6 и 7, а также Sony a7 III. Новинка характеризуется корпусом из алюминиевого сплава, быстросъемными замками на всех осях, массой 1 кг, габаритами 69:208:348 мм в сложенном состоянии, новым сенсорным OLED-дисплеем и временем автономной работы до семи часов. Цена стабилизатора составляет 229 долларов.