Трейлер игры Evil West показан на Game Awards 2021

Focus Entertainment и Flying Wild Hog представили новый трейлер на Game Awards 2021, грядущего приключенческого шутера от третьего лица Evil West, который выйдет в следующем году. "Темная угроза поглощает Старый Запад. В одиночку или в кооперативе сражайтесь со стилем в интуитивной взрывной схватке с кровожадными чудовищами. Уничтожьте орды вампиров своей заряженной молнией перчаткой и станьте супергероем Дикого Запада."

В Evil West вы играете за Джесси, который владеет смертоносным арсеналом для уничтожения монстров, угрожающих человечеству. Раскрасьте свою заряженную молнией перчатку кровью монстров, используя жестокие комбо, пока вы пробиваете свой путь через различные странные западные локации. Сразитесь с неповоротливыми чудовищами и древними вампирами.
Комментарии и отзывы Evil West
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