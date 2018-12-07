Три новинки от Canon для беззеркальных камер

2018-12-07, Автор - Anna; Продукт - Canon RF28-70mm F/2L USM, EF400mm F/2.8L IS III USM и EF600mm F/4L IS III USM.; [31]
Canon выпустила три новых объектива для своих камер: RF28-70mm F/2L USM, EF400mm F/2.8L IS III USM и EF600mm F/4L IS III USM. Объектив RF28-70mm F/2LUSM оптимизирован для беззеркальной камеры Canon EOS R. Он обеспечивает стандарт качества изображения, который вы бы ожидали получить от объектива с фиксированным фокусным расстоянием, а его максимальная диафрагма f/2 открывает широкие творческие возможности для съемки.

EF400mm f/2.8L IS III USM имеет вес на 1010 г легче, чем его предшественник и обладает улучшенной мобильностью. Использование ASC обеспечивает изображения с высоким разрешением и контрастностью, а улучшенная стабилизация изображения в 5-кратном объективе (IS) помогает захватывать более резкие снимки. В дополнение к пылезащитной, водонепроницаемой структуре и фторному покрытию L-линза объектив имеет теплозащитное покрытие для предотвращения перегрева объектива при съемке на горячем солнце.

EF600mm F / 4L IS III USMт - это супер-телеобъектив с максимальной диафрагмой F4. Он оснащен воздушным покрытием (ASC) для уменьшения бликов и ореолов, стабилизации изображения с 5 остановками и вышеупомянутого нового покрытия теплозащитного экрана. Как и 400 мм, обладает пылезащитной, водонепроницаемой структурой и фторопластовым покрытием L-объектива.

Три новых объектива Canon теперь доступны покупки через Canon eShop и у официальных дилеров Canon по цене 4 829 долларов, 19 519 долларов и 21 069 долларов соответственно.

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