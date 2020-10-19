Твердотельные накопители станут дешевле

Американская аналитическая компания TrendForce, которая отвечает за рынок компьютерного железа, сообщила, что память в ближайшем будущем должна стать дешевле. Конечно, стоит отметить, что речь не идет о заметном падении цен, скорее производители просто снизят цену на 5% или 10% в зависимости от объема накопителя. Это связано с тем, что количество произведенной памяти сейчас весьма приличное, тогда как продажи твердотельных накопителей немного упали. Чтобы компенсировать падение спроса производитель просто сделает память чуть дешевле, чтобы все могли себе ее позволить. Ожидать падения цен стоит совсем скоро, но, вероятно, уже после новогодних праздников. Все же производители явно планируют продать много продукции под Новый год.

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