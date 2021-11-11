Twitch теперь доступен на Nintendo Switch

Twitch официально доступен на портативной консоли Nintendo — принадлежащий Amazon бренд выпустил приложение Twitch для Switch (да, это рифмуется), которое позволяет вам смотреть сервис прямой трансляции на гибридной консоли. Бесплатное приложение предлагает те же основные функции, что и Twitch на других консолях, включая видео по запросу. Тем не менее, природа Switch может дать ему преимущество — вы можете смотреть видео в док-станции, если хотите максимально большой экран, или в портативном формате, если вам не хочется вставать с постели. Стоит отметить что на момент релиза данной портативной консоли разработчики официально заявили, что пока что они не планируют работать над сервисами потокового видео.

Японские разработчики заявили, что они в первую очередь хотят реализовать больше интересного контента, больше необычных видеоигр, а только потом они будут заниматься какими-то дополнительными элементами. Видимо, теперь пришло время для расширения развлекательной функции данной игровой приставки. И на самом деле в этом есть огромное преимущество, так как многие пользователи используют портативную консоль в качестве основного устройства для развлечения, и ранее им необходимо было использовать ещё и смартфон для того чтобы, например, смотреть любимые турниры или создателей контента. Теперь в этом нет никакой необходимости, так как вы можете скачать приложение, войти в свой аккаунт и спокойно смотреть стримеров на своей портативной консоли в любой точке мира, а дома, при необходимости, вы подключайте устройство к док-станции и смотрите стримы на большом экране.