У GOG Galaxy появится нативный клиент для Linux

Вскоре после того, как GOG перешла под контроль одного из своих сооснователей, компания ещё нагляднее продемонстрировала свою приверженность сообществу любителей ретроигр, создав базу культовых проектов, доступ к которым геймеры смогут получить даже спустя много лет. А теперь, похоже, компания готовится пойти дальше и расширить своё присутствие на рынке за счёт полноценной поддержки Linux — речь о том, чтобы реализовать нативную поддержку клиента GOG Galaxy. Хотелось бы сразу отметить, что сама компания пока что ничего по этому поводу не говорила, но в подборе сотрудников бренда появилась вакансия «Старшего C++-инженера», в описании которой говорится, что новый сотрудник будет помогать формировать архитектуру, инструменты и стандарты разработки GOG Galaxy с учётом Linux. Там же отмечается, что GOG намерена поддерживать широкий спектр аппаратных конфигураций, а долгосрочное развитие платформы рассматривается как приоритет.

На данный момент у GOG Galaxy нет нативного приложения для Linux, и пользователи этой операционной системы чаще всего полагаются на Heroic Launcher, который предлагает схожий по духу функционал. При этом GOG изначально разрешает напрямую загружать установочные файлы игр, поэтому использование лаунчера не является обязательным. Однако само приложение GOG Galaxy даёт дополнительные возможности, включая облачные сохранения и удобное управление библиотекой игр, собранной из разных экосистем. Так что нативный софт не помешает.
