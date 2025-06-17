У Nintendo Switch 2 ужасно работает HDR

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 получила поддержку HDR как на встроенном экране, так и в режиме док-станции, однако реализована она, мягко говоря, не лучшим образом — и на то есть свои причины. В ранних обзорах отмечалось, что подсветка edge-lit и пиковая яркость около 450 нит делают HDR на ЖК-экране консоли откровенно посредственным, а отсутствие OLED-матрицы не позволяет компенсировать это бесконечным контрастом, который обычно усиливает впечатление от HDR. В режиме док-станции проблемы с яркостью исчезают, потому что за изображение отвечает внешний телевизор, но всплывают другие сложности — некорректные заводские настройки.

Инсайдер выявил, что корректная калибровка HDR на новой консоли во многом зависит от того, поддерживает ли телевизор режим HGIG или тон-маппинг на стороне источника — консоль способна демонстрировать точный результат лишь на таких дисплеях. При этом сама процедура калибровки включает слишком много шагов, в отличие от лаконичных меню PlayStation 5 или Xbox Series X|S, и не предлагает цифрового индикатора, который помог бы ориентироваться. По умолчанию Switch 2 устанавливает уровень «бумажного белого» заметно выше эталонных 203 нит, предписанных стандартом ITU-R BT.2408 для контента HDR10 с пиковой яркостью 1000 нит. Из-за этого средние тона поднимаются, динамический диапазон визуально сужается, а для ярких акцентов остаётся мало запаса прочности. Так что играть с HDR Будет не сильно комфортно.
У Nintendo Switch 2 ужасно работает HDR…
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