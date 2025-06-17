У Nintendo Switch 2 ужасно работает HDR…

Инсайдер выявил, что корректная калибровка HDR на новой консоли во многом зависит от того, поддерживает ли телевизор режим HGIG или тон-маппинг на стороне источника — консоль способна демонстрировать точный результат лишь на таких дисплеях. При этом сама процедура калибровки включает слишком много шагов, в отличие от лаконичных меню PlayStation 5 или Xbox Series X|S, и не предлагает цифрового индикатора, который помог бы ориентироваться. По умолчанию Switch 2 устанавливает уровень «бумажного белого» заметно выше эталонных 203 нит, предписанных стандартом ITU-R BT.2408 для контента HDR10 с пиковой яркостью 1000 нит. Из-за этого средние тона поднимаются, динамический диапазон визуально сужается, а для ярких акцентов остаётся мало запаса прочности. Так что играть с HDR Будет не сильно комфортно.