У Samsung Galaxy замечены технические проблемы

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy столкнулись с проблемой сканера отпечатка пальцев.

В компании объяснили и из-за чего возник баг. Оказалось что, ультразвуковые сканеры отпечатков в Galaxy Note10/10+, а также S10/S10+/S10 5G некорректно взаимодействуют с силиконовыми накладками на экран во время создания 3D-модели отпечатков.

Сканер создавал и запоминал не модель отпечатка пальца, а модель структуры силикона, находящейся под пальцем пользователя. Поэтому любой, кто нажимал на силиконовую накладку, мог разблокировать устройства, ведь датчик сканировал ту же знакомую структуру отпечатка на силиконе.