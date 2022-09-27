У Starlink уже больше одного миллиона пользователей

Несколько лет назад, когда Илон Маск только начал говорить о технологии Starlink, никто особо не верил, что это будет реализовано на деле. Сами подумайте — нужно запустить целую сеть спутников на орбиту Земли, после чего заставить их раздавать интернет, а потом еще и продать аудитории безумно дорогие комплекты по 500 долларов, которые мало кто захочет покупать. Всё это казалось безумием, но на деле оказалось, что разработка Starlink себя уже окупила — на текущий момент выпущено 1 миллион терминалов. Это значит, что один миллион пользователей по всему миру использует спутники для получения доступа к интернету посредством спутниковой сети, отдавая за это весьма приличные суммы. И если вам кажется, что это мало, то давайте уточним, что ещё год назад речь шла о тысячах активаций.

Это значит, что производитель всего за год смог продать безумное количество терминалов для подключения к этой беспроводной сети, что сделало проект самым массовым в этом сегменте. Кроме того, нужно понимать, что на текущий момент на рынке просто нет серьезных конкурентов, так как запустить на орбиту такое количество спутников — задача не из лёгких. Так что если вы давно хотели подключиться к сети, то самое время изучить этот вопрос, ведь уже сейчас сеть более развита, чем даже год назад, и работает всё более чем прилично. Достаточно лишь оплатить подключение и можно будет спокойно заниматься работой, изучением чего-либо или поглощением контента на приличной скорости доступа.