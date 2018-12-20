У каждого под елкой должен быть свой Datakam

Вот вам всего три примера из пары десятков ноу-хау Datakam:

Быстросъемное крепление на неодимовых магнитах. Уникальная разработка, самое быстрое среди видеорегистраторов снятие и установка камеры обратно на держатель.

Сразу два слота для карт памяти microSD. Единственные в мире регистраторы с последовательной циклической записью на две карты microSD. У всех других моделей можно только копировать с карты на карту. А тут ты еще и в два раза увеличиваешь кол-во сохраняемого видео. Мало ли какой фрагмент может пригодиться!

Уникальный поляризационный блендофильтр. Причем не обычный, как для фотоаппаратов, а специально подобранный – более светлый и более прозрачный, чтобы его не нужно было снимать на ночь. Для профессиональной фототехники используются слишком «темные» поляризационные линзы, которые поглощают много света. В регистраторах это приводит к ухудшению качества ночной съемки. Блендофильтр убирает отражения панели автомобиля с лобового стекла, за счет козырька бленды устраняет засвет объектива от прямых солнечных лучей (как в профессиональной фототехнике).

Также посмотрите, до каких креативных опций додумались инженеры Datakam:

Шифрование записи. Например, чтобы даже жены не смогла посмотреть видео. Только на компьютере, только по паролю!

Геолокатор. Карта всего мира в памяти регистратора. Где бы вы ни были, на экране прямо стрелочками всегда показываются пять ближайших населенных пунктов.

Шпионский режим. Камера ведет съемку, но никак, ни одним миганием лампочек этого не выдает. Работники сервиса любят отключать регистраторы клиентов и брать деньги за невыполненные работы. Вместо нормального масла лить дешевое и так далее. Ну–ну, пусть думают, что их никто не снимает. А Datakam тем временем следит за каждым шагом.

DATAKAM 6 MAX

В каждый новый год, всегда начинаешь задумываться, что же подарить? Чтобы подарок был оригинальным и крутым в тоже время. Вот решил ты подарить регистратор – и начинаешь перелопачивать сотни новинок. Ну логично вроде – чем новее, тем круче. А вот и нет. И пример тому будут – регистраторы Datakam . Посудите сами – Datakam еще пять лет назад придумали настолько крутые фишки, что их даже сейчас ни завистливые китайцы, ни супер-техничные корейцы не смогли скопировать.Ну и всякие приятные и необходимые «мелочи» вроде мощного Speedcam с постоянным обновлением баз или возможности записи и сохранения до 20 часов непрерывного видео. Впрочем, что там фишки. И даже качество съемки отходит на второй план перед главным фактором – надежность. Регистратор не должен ломаться, водитель ведь хочет быть уверен, что в любых обстоятельствах ДТП будет заснято, а файл сохранен. Так вот, Datakam дает не один год, а целых два года гарантии! И это еще не все – каждому покупателю предоставляется тест-драйв на 2 месяца. Если вам что то не понравилось в видеорегистраторе – возвращайте его, и вам без малейших возражений вернут деньги. Остался только один вопрос – какой Datakam окажется под елкой? Давайте разбираться. Цены начинаются от 10 900 рублей, а дальше вы сами решаете, какой набор фишек пригодится вам или тому, кому вы собираетесь сделать подарок. И – да, лучше один раз заплатить около 10 000 рублей, чем один за другим покупать постоянно ломающиеся и ненадежные, зато дешевые регистраторы. Представьте какую можете подложить свинью своим подарком, если у человека заглючит регистратор и не запишет ДТП. А тут последствия могут быть от штрафа до реального срока. Всего есть три линейки. Серия Datakam 6 (https://megaobzor.com/review-DATAKAM-6-MAX.html) – регистраторы, пожалуй, с лучшим качеством ночной съемки. Оснащены японской матрицей Sony и уникальными супер-светосильными объективами F/1.4 для максимально светлой и высокодетальной записи в темноте.

DATAKAM G5 REAL MAX

Или посмотрите на легендарного любимца публики, самый техничный регистратор в России Datakam G5 . Отличительная черта серии Datakam G5 (https://megaobzor.com/review-datakam-g5.html) – самое продвинутое среди всех регистраторов меню, почти 150 пунктов. Максимально гибкие настройки всевозможных параметров и уникальные фишки.

Datakam DUO

А когда вы читаете эти строки, скорее всего в продаже уже есть Линейка Datakam DUO – первые в России двухкамерные регистраторы с быстросъемным магнитным креплением. И тем же бесподобным качеством съемки что и в Datakam 6, причем на обе камеры! Причем потом к нему даже можно будет докупить радар-детектор со скрытой установкой под капот.