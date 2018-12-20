У каждого под елкой должен быть свой Datakam

В каждый новый год, всегда начинаешь задумываться, что же подарить? Чтобы подарок был оригинальным и крутым в тоже время. Вот решил ты подарить регистратор – и начинаешь перелопачивать сотни новинок. Ну логично вроде – чем новее, тем круче. А вот и нет. И пример тому будут – регистраторы Datakam. Посудите сами – Datakam еще пять лет назад придумали настолько крутые фишки, что их даже сейчас ни завистливые китайцы, ни супер-техничные корейцы не смогли скопировать.
Вот вам всего три примера из пары десятков ноу-хау Datakam:
- Быстросъемное крепление на неодимовых магнитах. Уникальная разработка, самое быстрое среди видеорегистраторов снятие и установка камеры обратно на держатель.
- Сразу два слота для карт памяти microSD. Единственные в мире регистраторы с последовательной циклической записью на две карты microSD. У всех других моделей можно только копировать с карты на карту. А тут ты еще и в два раза увеличиваешь кол-во сохраняемого видео. Мало ли какой фрагмент может пригодиться!
- Уникальный поляризационный блендофильтр. Причем не обычный, как для фотоаппаратов, а специально подобранный – более светлый и более прозрачный, чтобы его не нужно было снимать на ночь. Для профессиональной фототехники используются слишком «темные» поляризационные линзы, которые поглощают много света. В регистраторах это приводит к ухудшению качества ночной съемки. Блендофильтр убирает отражения панели автомобиля с лобового стекла, за счет козырька бленды устраняет засвет объектива от прямых солнечных лучей (как в профессиональной фототехнике).
Также посмотрите, до каких креативных опций додумались инженеры Datakam:
- Шифрование записи. Например, чтобы даже жены не смогла посмотреть видео. Только на компьютере, только по паролю!
- Геолокатор. Карта всего мира в памяти регистратора. Где бы вы ни были, на экране прямо стрелочками всегда показываются пять ближайших населенных пунктов.
- Шпионский режим. Камера ведет съемку, но никак, ни одним миганием лампочек этого не выдает. Работники сервиса любят отключать регистраторы клиентов и брать деньги за невыполненные работы. Вместо нормального масла лить дешевое и так далее. Ну–ну, пусть думают, что их никто не снимает. А Datakam тем временем следит за каждым шагом.
DATAKAM 6 MAX
Или посмотрите на легендарного любимца публики, самый техничный регистратор в России Datakam G5. Отличительная черта серии Datakam G5 (https://megaobzor.com/review-datakam-g5.html) – самое продвинутое среди всех регистраторов меню, почти 150 пунктов. Максимально гибкие настройки всевозможных параметров и уникальные фишки.
DATAKAM G5 REAL MAX
А когда вы читаете эти строки, скорее всего в продаже уже есть Линейка Datakam DUO – первые в России двухкамерные регистраторы с быстросъемным магнитным креплением. И тем же бесподобным качеством съемки что и в Datakam 6, причем на обе камеры! Причем потом к нему даже можно будет докупить радар-детектор со скрытой установкой под капот.
Datakam DUO