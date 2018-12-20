У каждого под елкой должен быть свой Datakam

2018-12-20, Автор - Ganibal; Продукт - Datakam; [58]
В каждый новый год, всегда начинаешь задумываться, что же подарить? Чтобы подарок был оригинальным и крутым в тоже время. Вот решил ты подарить регистратор – и начинаешь перелопачивать сотни новинок. Ну логично вроде – чем новее, тем круче. А вот и нет. И пример тому будут – регистраторы Datakam. Посудите сами – Datakam еще пять лет назад придумали настолько крутые фишки, что их даже сейчас ни завистливые китайцы, ни супер-техничные корейцы не смогли скопировать.

    Вот вам всего три примера из пары десятков ноу-хау Datakam:

  • Быстросъемное крепление на неодимовых магнитах. Уникальная разработка, самое быстрое среди видеорегистраторов снятие и установка камеры обратно на держатель.
  • Сразу два слота для карт памяти microSD. Единственные в мире регистраторы с последовательной циклической записью на две карты microSD. У всех других моделей можно только копировать с карты на карту. А тут ты еще и в два раза увеличиваешь кол-во сохраняемого видео. Мало ли какой фрагмент может пригодиться!
  • Уникальный поляризационный блендофильтр. Причем не обычный, как для фотоаппаратов, а специально подобранный – более светлый и более прозрачный, чтобы его не нужно было снимать на ночь. Для профессиональной фототехники используются слишком «темные» поляризационные линзы, которые поглощают много света. В регистраторах это приводит к ухудшению качества ночной съемки. Блендофильтр убирает отражения панели автомобиля с лобового стекла, за счет козырька бленды устраняет засвет объектива от прямых солнечных лучей (как в профессиональной фототехнике).

    Также посмотрите, до каких креативных опций додумались инженеры Datakam:

  • Шифрование записи. Например, чтобы даже жены не смогла посмотреть видео. Только на компьютере, только по паролю!
  • Геолокатор. Карта всего мира в памяти регистратора. Где бы вы ни были, на экране прямо стрелочками всегда показываются пять ближайших населенных пунктов.
  • Шпионский режим. Камера ведет съемку, но никак, ни одним миганием лампочек этого не выдает. Работники сервиса любят отключать регистраторы клиентов и брать деньги за невыполненные работы. Вместо нормального масла лить дешевое и так далее. Ну–ну, пусть думают, что их никто не снимает. А Datakam тем временем следит за каждым шагом.
Ну и всякие приятные и необходимые «мелочи» вроде мощного Speedcam с постоянным обновлением баз или возможности записи и сохранения до 20 часов непрерывного видео. Впрочем, что там фишки. И даже качество съемки отходит на второй план перед главным фактором – надежность. Регистратор не должен ломаться, водитель ведь хочет быть уверен, что в любых обстоятельствах ДТП будет заснято, а файл сохранен. Так вот, Datakam дает не один год, а целых два года гарантии! И это еще не все – каждому покупателю предоставляется тест-драйв на 2 месяца. Если вам что то не понравилось в видеорегистраторе – возвращайте его, и вам без малейших возражений вернут деньги. Остался только один вопрос – какой Datakam окажется под елкой? Давайте разбираться. Цены начинаются от 10 900 рублей, а дальше вы сами решаете, какой набор фишек пригодится вам или тому, кому вы собираетесь сделать подарок. И – да, лучше один раз заплатить около 10 000 рублей, чем один за другим покупать постоянно ломающиеся и ненадежные, зато дешевые регистраторы. Представьте какую можете подложить свинью своим подарком, если у человека заглючит регистратор и не запишет ДТП. А тут последствия могут быть от штрафа до реального срока. Всего есть три линейки. Серия Datakam 6 (https://megaobzor.com/review-DATAKAM-6-MAX.html) – регистраторы, пожалуй, с лучшим качеством ночной съемки. Оснащены японской матрицей Sony и уникальными супер-светосильными объективами F/1.4 для максимально светлой и высокодетальной записи в темноте.

DATAKAM 6 MAX

Или посмотрите на легендарного любимца публики, самый техничный регистратор в России Datakam G5. Отличительная черта серии Datakam G5 (https://megaobzor.com/review-datakam-g5.html) – самое продвинутое среди всех регистраторов меню, почти 150 пунктов. Максимально гибкие настройки всевозможных параметров и уникальные фишки.

DATAKAM G5 REAL MAX

А когда вы читаете эти строки, скорее всего в продаже уже есть Линейка Datakam DUO – первые в России двухкамерные регистраторы с быстросъемным магнитным креплением. И тем же бесподобным качеством съемки что и в Datakam 6, причем на обе камеры! Причем потом к нему даже можно будет докупить радар-детектор со скрытой установкой под капот.

Datakam DUO


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