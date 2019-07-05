У многих производителей электроники появились планы перенести производства из Китая

Большое количество технологических компаний планирует вывести свои производства из Китая. Стимулом является продолжающаяся торговая войной между США и Китаем. Тем не менее, компании также заявили, что рост цен в Китае также должен сыграть свою роль.

В частности, HP и Dell - производители ПК номер 1 и 3 в мире - планируют вывезти до 30% своих ноутбуков из Китая. Dell уже начала производить ноутбуки на Тайване, во Вьетнаме и на Филиппинах. HP, с другой стороны, смотрит на Тайвань и Таиланд. Помимо HP и Dell, в число других производителей ПК, планирующих перевести производство из Китая, входят Lenovo, Acer и ASUS.

Компании Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo также планируют вывести производство своих консолей и интеллектуальных колонок. Независимо от того, как США и Китай разрешают свои торговые споры, похоже, что время, когда Китай является мировым центром производства, подошло к концу. Страны Юго-Восточной Азии и Индия вместе станут новыми конкурентоспособными центрами производства электроники.