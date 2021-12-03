UMC испытывает давление со стороны литейных заводов Китая

Обсуждение нехватки микросхем было сосредоточено на TSMC и хотя компания, без сомнения, является ведущим литейным производством в мире, компания зарабатывает на жизнь тем, что является передовым литейным производством, в то время как большая часть компонентов, которых не хватает, являются изготовлены на гораздо более старых узлах на разных литейных заводах. Тайваньский UMC - один из литейных заводов, который производит автомобильные полупроводники, а также ключевые компоненты, когда дело доходит до регулирования мощности и считается третьим по величине литейным производством в мире.

До 2018 года UMC напрямую конкурировала с TSMC, хотя компания всегда стояла позади TSMC, что привело к решению команды управления замедлить переход узлов и вместо этого сосредоточиться на специализированных технологиях. Компания преуспела в этой нише, с выручкой около 6,2 млрд долларов США в 2020 году. Однако UMC начинает ощущать давление со стороны своих конкурентов в Китае, поскольку правительство КНР делает все возможное для местного производства местных конструкций ИС. В настоящее время UMC имеет долгосрочные контракты с примерно 70 процентами своих клиентов, которые охватывают от трех до шести лет в будущем, но с ростом конкуренции похоже, что UMC придется работать над тем, чтобы предлагать своим клиентам более продвинутые предложения узлов. Следует также отметить, что GlobalFoundries в настоящее время является крупнейшим конкурентом UMC, когда дело доходит до многих специализированных продуктов, особенно продуктов типа SOI, хотя GlobalFoundries находится в аналогичной ситуации с UMC и обеим компаниям придется инвестировать в более передовые технологии в течение следующих нескольких лет, чтобы оставаться конкурентоспособными.