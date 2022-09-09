Uber Eats теперь будет доставлять еду автономно

Больше клиентов Uber Eats будут получать свои заказы из транспортных средств без присутствия курьеров. Это связано с тем, что Uber подписал 10-летнее партнерство с Nuro, чтобы использовать свои автономные электромобили для доставки заказов на еду в США. Этой осенью они начнут работу в Хьюстоне, штат Техас, и в Маунтин-Вью, штат Калифорния, прежде чем в конечном итоге расширить свои услуги на большую территорию залива. Согласно TechCrunch, клиенты не смогут выбирать и даже не узнают, доставляет ли их заказ бот Nuro, когда они совершают покупку. Это также означает, что с них будет взиматься одинаковая плата за доставку независимо от способа доставки. Кроме того, они получат возмещение за свои чаевые, если решат дать чаевые через приложение, а вместо работника-человека появится автомобиль Nuro. Тем не менее, им приходится выходить на улицу, чтобы получить свой заказ, и это может быть довольно хлопотно во время дождя.

Судя по видеоролику, выпущенному компаниями, чтобы показать, как будет выглядеть доставка Nuro, клиенты должны будут ввести код, чтобы открыть дверь автомобиля и получить свой заказ. Ранее в этом году компания Nuro представила свой автомобиль доставки третьего поколения с внешней подушкой безопасности для защиты пешеходов. Поскольку ему еще предстоит официально запустить свою новую модель автомобиля, для партнерства сначала будут использоваться автомобили второго поколения под названием R2. R2 был спроектирован так, чтобы полностью управлять автомобилем без водителя, и оснащен 360-градусными и тепловизионными камерами, лидаром и радаром, чтобы эффективно перемещаться по дорогам самостоятельно.
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