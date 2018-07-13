Uber увольняет сотрудников

Некоторое время назад компания Uber попала в страшный скандал — автомобиль-робот на автоматическом управлении сбил человека. Длительное время шло разбирательство, после чего компания уволила сто сотрудников, которые были связаны с этим проектом. Официальной информации по увольнениям нет, сама компания никак не комментирует происходящее, но всем и так понятны детали. Такой скандал сильно ударил по пиару компании, теперь пользователи стали заметно хуже относится к Uber, а ведь это не только компания по созданию автомобилей, а и такси. Теперь производитель новых технологий будет заметно аккуратнее относиться к разработкам в этом направлении, ведь повторный провал станет губительным для компании. Хотя, вероятность повторения ситуации невероятно мала, и в этом скандале еще не понятно кто виноват.