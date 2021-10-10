Ubisoft анонсировала PvP-шутер Ghost Recon Frontline

Разработчик Ubisoft анонсировал новую игру Ghost Recon Frontline ориентированную на PvP-контент. Игра включает несколько игровых режимов, включая режим на 102 игрока, режим "Контроль", 9 на 9 и режим Expedition.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline - это бесплатный, масштабный тактический шутер PVP, основанный на знаменитой вселенной Ghost Recon. Ghost Recon Frontline предлагает продвинутую систему классов и большой набор инструментов тактической поддержки, обеспечивающих полную свободу в стратегическом игровом процессе, с множеством способов перехитрить вражеские команды и побеждать в каждом бою. В игре игроку предоставляется безграничная тактическая свобода, классовые отряды, большая площадь сражения и многое другое.

Комментарии и отзывы Ghost Recon Frontline
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