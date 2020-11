Far Cry 6 была анонсирована в этом году для консолей и ПК, а официальный выход игры должен был состоятся в феврале 2021 года. Но Ubisoft объявила, что запуск игры придется отложить на неопределенный срок.

Ранее, Ubisoft представила отчеты о прибыли и убытках и проект Far Cry 6 по-прежнему является в планах на 2021 - 2022 года. То есть теперь можно утверждать, что Far Cry 6 вероятнее всего выйдет в период с апреля 2021 года по конец марта 2022 года.

Другая игра компании Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time, которую очень ждут фанаты выйдет как и планировалось.