Ubisoft повышает цены на свои видеоигры до 70 долларов

В результате конечная стоимость видеоигры поднимается от привычных 60 долларов к отметке в 70 долларов — об этом заявила и Ubisoft. После презентации своих видеоигр разработчики заявили, что теперь их ААА-проекты будут продаваться по 70 долларов на всех доступных платформах, что геймерам, конечно, очень не понравилось. Но на самом деле это вполне нормально, плюс нужно понимать, что разница в десять долларов для игры, которую вы так долго ждали, на самом деле не является чем-то невероятным. Более того, при учете того, что игровой ПК под такую игру стоит под полторы тысячи долларов, повышение цены игры на 10 долларов на самом деле не имеет никакого значения в глобальном плане. Плюс у нас работают региональные цены, которые дают возможность сэкономить.