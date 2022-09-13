Ubisoft повышает цены на свои видеоигры до 70 долларов

В последнее время многие разработчики крупных видеоигр заговорили о том, что их проекты в разработке сильно подорожали — и это на самом деле действительно правда. Дело в том, что для создания ААА-игры на текущий момент нужно примерно 400 разработчиков (речь не только о программистах, но и про дизайнеров, сценаристов, специалистов по звуку и так далее), которые будут работать над игрой минимум два года, но бывают ситуации, что игру создают и больше. Соответственно, если посчитать, то только на зарплаты уходит огромная сумма — при средней зарплате разработчика в 6 тысяч долларов на создание одной игры нужно потратить 60 миллионов долларов. И это только зарплаты, не учитывая лицензий, покупки различных ассетов и так далее.

В результате конечная стоимость видеоигры поднимается от привычных 60 долларов к отметке в 70 долларов — об этом заявила и Ubisoft. После презентации своих видеоигр разработчики заявили, что теперь их ААА-проекты будут продаваться по 70 долларов на всех доступных платформах, что геймерам, конечно, очень не понравилось. Но на самом деле это вполне нормально, плюс нужно понимать, что разница в десять долларов для игры, которую вы так долго ждали, на самом деле не является чем-то невероятным. Более того, при учете того, что игровой ПК под такую игру стоит под полторы тысячи долларов, повышение цены игры на 10 долларов на самом деле не имеет никакого значения в глобальном плане. Плюс у нас работают региональные цены, которые дают возможность сэкономить.