Ubisoft представила генеративный ИИ для игр

Вчера компания Ubisoft официально представила Teammates — игровой опыт, работающий на базе генеративного искусственного интеллекта. Суть данной разработки в том, что в Teammates неигровые персонажи помещены в классический шутер от первого лица и оснащены продвинутыми ИИ-инструментами. Благодаря этому они реагируют на голосовые команды в реальном времени, подстраиваются под происходящее и проявляют собственные черты характера. От вводных брифингов до команд на поле боя — они отвечают естественно, учитывая тактику игрока, его настроение и даже личный сленг. Ubisoft утверждает, что NPC способны распознавать намерения игрока, его тон, а также сигналы окружающей среды, создавая плавные и точные по контексту реакции, которые усиливают эффект погружения и ощущение контроля над ситуацией.

Нарративный директор проекта Virginie Mosser поясняет, что цель — экспериментировать с новыми способами построения интерактивных историй. По её словам, разработчики стремятся придать ИИ смысл и эмоциональность, сохранив баланс между логикой и живостью повествования. Компания также показала нового внутриигрового помощника по имени Jaspar — персонального ассистента, который сопровождает игрока на протяжении миссий. Он узнаёт игрока по имени, помогает освоиться и ориентируется в лоре игры. Jaspar может отмечать угрозы и важные объекты, напоминать о целях задания, подсказывать дальнейшие действия и выступать тактическим советником.