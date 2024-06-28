Ubisoft рассказала про безумный успех XDefiant

Некоторое время назад появилась неофициальная информация о том, что видеоигра Tom Clancy's XDefiant от компании Ubisoft стартовала очень успешно — инсайдеры сообщали, что эта игра стала самым быстрорастущим проектом от компании Ubisoft, а онлайн проекта преодолел отметку в 1 миллион игроков буквально за 48 часов с момента релиза. А вчера генеральный директор компании Ubisoft официально сообщил, что XDefiant может похвастаться 11 миллионами зарегистрированных игроков — спустя всего пять недель с момента официального релиза соревновательного шутера.

«Нам нужно продолжать внимательно слушать наших игроков и принимать обоснованные решения о том, куда направлять наши усилия, потому что нам нужно добиться успеха в долгосрочной перспективе, а не только в краткосрочной. Нам предстоит ещё много работы, но игра уже сейчас смогла привлечь 11 миллионов игроков за достаточно короткое время. Теперь нам нужно принимать правильные решения и поддерживать фанатов», — сообщил глава компании.

Также представитель компании отметил, что кроме постоянных обновлений, новых режимов и оптимизированного игрового процесса он хотел бы видеть игру как серьёзную киберспортивную дисциплину. Правда, пока что не совсем понятно как это будет реализовано, потому что обычно серьёзного успеха на данной арене достигают только хардкорные шутеры — вроде Valorant или CS 2. У Ubisoft шутер более казуальный и аркадный, а такие проекты обычно не пользуются спросом на рынке киберспорта.
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