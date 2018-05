Ubisoft выпустила первый DLC для Far Cry 5 под названием Hours of Darkness. DLC стоит всего $ 11,99 и переносит игрока в совершенно другую обстановку, Вьетнам. Это довольно необычный прыжок из Монтаны основной линии игры. DLC будет выпущена 5 июня для PS4, Xbox One и ПК.