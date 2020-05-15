Ubisoft выпустила обновление 9.1 для The Division 2

Издатель Ubisoft выпустила обновление для The Division 2. Версия 9.1 содержит множество исправлений ошибок, а также падения частоты кадров в темных сценах и при длительной игровой сессии. Обновление 9.1 вносит корректировки в урон оружия, что принесет баланс в игру.

В The Division 2 улучшены NPC и искусственный интеллект. Уменьшен урон, наносимый игрокам эффектом статуса Burn. Уменьшен радиус действия огнемета Cleaners Tank. Уменьшена точность гранаты с расстоянием до цели. Изменения коснулись и пользовательского интерфейса.
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