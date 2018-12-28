Удаленный доступ к ПК через Smart TV

Модели Smart TV от компании Samsung, выпущенные до 2019 года, получат возможность контролировать и отображать совместимые приложения, установленные на вашем ПК, ноутбуке или смартфоне.

Они будут загружены новой функцией под названием «Удаленный доступ», которая позволит им удаленно получать доступ к другим вашим устройствам через беспроводное соединение. Для настольных компьютеров - через IP-сеть, а для ноутбуков и мобильных - через WiFi. Вам просто нужно подключить мышь и клавиатуру к Smart TV, чтобы получить доступ к вашему ПК. Samsung стремится создавать интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс для потребителей. Благодаря удаленному доступу потребители смогут легко получать доступ к различным программам, приложениям и облачным сервисам, установленным на нескольких подключенных устройствах, непосредственно через экран телевизора.