Ulefone выпустила камеру ночного видения

Ulefone выпустила новую камеру ночного видения — это портативное устройство, которое работает как аксессуар к вашему смартфону, а ещё новинку можно использовать в качестве переносной нательной камеры, которую можно легко закрепить на куртке, поясе, заднем кармане и так далее. Камера ночного видения оснащена сверхсветочувствительным CMOS-датчиком изображения Sony STARVIS IMX307, который идеально подходит для съемки при слабом освещении, ночной фотографии и видеосъемки. Камера поддерживает запись видео в формате Full HD, что позволяет снимать качественные изображения и видео в условиях низкой освещенности. Кроме того, со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 116 градусов вы получаете возможность уменьшить количество слепых зон, что делает ее идеальной для наблюдения и безопасности.