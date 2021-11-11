Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X pro

Электрические зубные щетки считаются лучшими на данный момент приборами для чистки зубов в домашних условиях. Они снижают негативное воздействие на зубную эмаль, позволяют эффективно очищать межзубные промежутки и поддесневое пространство. Скоростное движение щетинок образовывает из жидкости, пасты и кислорода мелкодисперсную массу, которая бережно очищает всю поверхность зубов и десен.

Представляем вашему вниманию ультразвуковую электрическую зубную щетку Oclean X pro. Эта щетка поможет тщательно и бережно следить за вашими зубами. Благодаря встроенному бесщеточному двигателю на 42000 об/мин и 6-осевому гироскопу с высококлассными 3d-щетинами, он обнаруживает и чистит слепую зону на основе техники motion.

На корпусе электрической щетки Oclean X pro расположен жидкокристаллический сенсорный дисплей Al-Powered. При включении на нем отражается время, заряд батареи, различные настраиваемые логотипы и мощность чистки зубов. В процессе чистки на дисплей выводится показатель силы нажатия, угол наклона головы, положение кисти руки и зоны очищенных зубов. Также щетка Oclean X pro синхронизируется со смартфоном, благодаря чему вы можете с легкостью настраивать режимы чистки и оповещения о чистки зубов.

Благодаря искусственному интеллекту, щетка чувствительна к давлению, эта технология больше не допустит никаких повреждений, кровотечений или дискомфорта во время чистки.

Мощная батарея на 800 mAh позволяет заряжать щетку раз в 30 дней, что очень удобно во время длительных поездок и командировок. А благодаря удобному беспроводному зарядному устройству, вы сможете заряжать щетку в любом удобном для вас месте и в любом положении.

Зубные щетки доступны в четырех цветовых гаммах: синий, розовый, зеленый и черный.