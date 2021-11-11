Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X pro

Электрические зубные щетки считаются лучшими на данный момент приборами для чистки зубов в домашних условиях. Они снижают негативное воздействие на зубную эмаль, позволяют эффективно очищать межзубные промежутки и поддесневое пространство. Скоростное движение щетинок образовывает из жидкости, пасты и кислорода мелкодисперсную массу, которая бережно очищает всю поверхность зубов и десен.

Представляем вашему вниманию ультразвуковую электрическую зубную щетку Oclean X pro. Эта щетка поможет тщательно и бережно следить за вашими зубами. Благодаря встроенному бесщеточному двигателю на 42000 об/мин и 6-осевому гироскопу с высококлассными 3d-щетинами, он обнаруживает и чистит слепую зону на основе техники motion.

На корпусе электрической щетки Oclean X pro расположен жидкокристаллический сенсорный дисплей Al-Powered. При включении на нем отражается время, заряд батареи, различные настраиваемые логотипы и мощность чистки зубов. В процессе чистки на дисплей выводится показатель силы нажатия, угол наклона головы, положение кисти руки и зоны очищенных зубов. Также щетка Oclean X pro синхронизируется со смартфоном, благодаря чему вы можете с легкостью настраивать режимы чистки и оповещения о чистки зубов.

Благодаря искусственному интеллекту, щетка чувствительна к давлению, эта технология больше не допустит никаких повреждений, кровотечений или дискомфорта во время чистки.

Мощная батарея на 800 mAh позволяет заряжать щетку раз в 30 дней, что очень удобно во время длительных поездок и командировок. А благодаря удобному беспроводному зарядному устройству, вы сможете заряжать щетку в любом удобном для вас месте и в любом положении.

Зубные щетки доступны в четырех цветовых гаммах: синий, розовый, зеленый и черный.

Комментарии и отзывы Oclean X pro
Xiaomi выпустила Mi Smart Band 6 NFC в Европе…
Xiaomi выпустила Mi Smart Band 6 NFC в ЕвропеXiaomi объявила на своем сентябрьском мероприятии, что Mi Smart Band 6 NFC отправится в Европу — dариант …
Новый алгоритм искусственного интеллекта может обнаруживать …
Новый алгоритм искусственного интеллекта может обнаруживать Исследователи из Mount Sinai создали новый алгоритм искусственного интеллекта, который может определять н…
Испытайте непревзойденный душ с душевой головкой HydroX…
Испытайте непревзойденный душ с душевой головкой HydroXHydroX предлагает уникальные ощущения под душем с уникальным сочетанием функций, включая спиральный режим…
Amazon представила браслет Halo View за 80 долларов…
Amazon представила браслет Halo View за 80 долларовКомпания Amazon расширила свой портфель носимых устройств, представив в прошлом году фитнес-браслет Halo …
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники Philips…
Представлены ультрафиолетовые камеры и светильники PhilipsКомпания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет ультрафиолетовые каме…
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биоме…
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биомеОдним из первых исследований, которые проводят при обращении в клиники для корректировки веса, является и…
Пейте чистую воду, используя бутылку для фильтрации воды Cam…
Пейте чистую воду, используя бутылку для фильтрации воды CamCamelBak и Lifestraw объединили усилия для создания новой бутылки для воды, оснащенной прочной конструкци…
Прибор Knee Plus помогает при болях в коленях…
Прибор Knee Plus помогает при болях в коленяхНовая система обезболивания, под названием Knee Plus, была создана для увеличения притока крови к поврежд…
Лучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare PrestigeЛучшая плойка для волос. Philips BHB876/00 StyleCare Prestige
Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лицаОбзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
Обзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригаторОбзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригатор
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor