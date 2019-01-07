Умная гиря от компании JAXJOX

Компания JAXJOX на выставке CES представила умную гирю.

Данная гиря будет отслеживать ваши повторения, подходы и время тренировки. Также вы сможете изменить вес гири от 5 кг до 20 кг. Все данные которые собирает гиря, будут поступать в приложение JAXJOX, а также данные Intel от пульсометра компании, интеллектуальных весов и внешних источников, таких как Fitbits и, в скором времени, Apple Watch. Гиря также является первым из ряда запланированных продуктов. В ближайшем будущем JAXJOX намеревается добавить пенный ролик и гантели к своей новой линейке подключенного оборудования.