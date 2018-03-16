Умная камера Xiaomi Small Silent AI Camera оценена в 55 долларов

2018-03-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Small Silent AI Camera ; [50]
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умной техники камерой Small Silent AI Camera, которая оценена в 55 долларов. Новинка способна распознавать жесты и человеческую мимику, что, по мнению производителя, упрощает процесс создания фото, когда человек находится в одиночестве. Устройство оснастили 13-Мп датчиком изображения Samsung BSI и системой фазового автофокуса. Диафрагма объектива равна F/2,2. Также отметим 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, 8 ГБ расширяемой памяти, аккумулятор на 910 мАч, поддержку Smart Beauty 3.0, а также магнитное крепление, при помощи которого можно поставить камеру на металлическую поверхность. Размеры камеры равны 47:47:27 мм, а масс – 65 г. Продажи Small Silent AI Camera стартуют 15 апреля по цене 55 долларов.


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