Умная кофемашина Tap-Drop

Начните свой день с умной кофе-машины Tap-Drop.

Этот концептуальный продукт произвел революцию в том, как вы начинаете свой день, добавив простоты и эффективности к вашей рутине приготовления кофе. Благодаря гладким изгибам верхняя часть кофемашины Tap and Drop направляет кофейные зерна внутрь.

Кроме того, конструкция гарантирует, что бобы не застрянут в резервуаре, что делает процесс наполнения более гладким. Благодаря мобильному приложению вы сможете приготовить любимый напиток находясь по пути домой.

Подключенная к смартфону кофемашина мгновенно уведомляет вас, если не хватает воды или зерен. Вы даже можете контролировать ежедневное потребление кофеина, температуру и многое другое.