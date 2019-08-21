Умная посудомоечная машина от Xiaomi

Прибор поддерживает четыре режима мойки посуды: от быстрого 30-минутного до индивидуального, в котором пользователь с помощью кнопок либо мобильного приложения может самостоятельно задать продолжительность цикла и температуру воды. Емкость посудомоечной машины составляет 8 наборов столовых приборов.Для тщательного мытья используется технология трехмерного распыления. Ее суть заключается в том, что струи воды бьют во всех направлениях — вода попадает на все точки поверхности столовых приборов, тарелок и чашек. Температура нагрева составляет 70°, что позволяет моющим средствам растворять жиры и масла. Специально для Xiaomi систему сушки разработали японские партнёры.Разработкой насоса занималась итальянская фирма Weike. Давление струи промывочной воды достигает 15 000 Па, при этом покрытие посуды остаётся невредимым. В ходе такой очистки посуда, по заявлению производителя, проходит полную дезинфекцию. О стоимости новинки пока неизвестно.