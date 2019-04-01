Умная термопечь Thermomix TM6 Smart

Упростите способ приготовления пищи с помощью термопечи Thermomix TM6 Smart.

Обладая стильным дизайном, это многофункциональное устройство эффективно выполняет работу нескольких кухонных гаджетов. Thermomix TM6 может измельчать, нарезать ломтиками, жарить, готовить на пару и многое другое. Умный кухонный комбайн может даже медленно готовить и месить. Благодаря высокотемпературной настройке подрумянивание является простой задачей. Предлагая более высокую максимальную температуру приготовления, он также поставляется с обновленным процессором. Кроме того, он имеет большой сенсорный дисплей и инновационные возможности для более точного приготовления. Thermomix TM6 предоставляет вам доступ к онлайн-библиотеке рецептов с пошаговыми инструкциями, которым сможет следовать любой.