Умная термопечь Thermomix TM6 Smart

2019-04-01, Автор - Ganibal; Продукт - Thermomix TM6 Smart; [97]
Упростите способ приготовления пищи с помощью термопечи Thermomix TM6 Smart.

Обладая стильным дизайном, это многофункциональное устройство эффективно выполняет работу нескольких кухонных гаджетов. Thermomix TM6 может измельчать, нарезать ломтиками, жарить, готовить на пару и многое другое. Умный кухонный комбайн может даже медленно готовить и месить. Благодаря высокотемпературной настройке подрумянивание является простой задачей. Предлагая более высокую максимальную температуру приготовления, он также поставляется с обновленным процессором. Кроме того, он имеет большой сенсорный дисплей и инновационные возможности для более точного приготовления. Thermomix TM6 предоставляет вам доступ к онлайн-библиотеке рецептов с пошаговыми инструкциями, которым сможет следовать любой.

Комментарии:
DALLAS будет принимать гостей в DreamHac...
DALLAS будет принимать гостей в DreamHacDreamHack - это известные организаторы турниров премиум-уровня - Masters. DreamHack теперь объявили о с...
Первый минивэн от Lexus ...
Первый минивэн от Lexus Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появляется огромн...
Представлен смартфон INOI 6i Lite...
Представлен смартфон INOI 6i LiteINOI открывает продажи доступного смартфона с емким аккумулятором 4000 мА*ч — INOI 6i Lite на операционно...
Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу 9 апре...
Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу 9 апреКомпания Xiaomi заключила партнерское соглашение с LINE Messenger, которое даст возможность выпустить ог...
Опубликован рендер Samsung Galaxy A90 с ...
Опубликован рендер Samsung Galaxy A90 с В сети появился якобы официальный рендер смартфона Samsung Galaxy A90, который будет представлен 10 апрел...
Microsoft обновляет Surface Book новыми ...
Microsoft обновляет Surface Book новыми Основным нововведением, является встроенный процессор Intel Core i5-8350U: четырехъядерный процессор 8-г...
Появились снимки нового Oppo Reno...
Появились снимки нового Oppo RenoВице-президент компании Oppo Брайан Шен на протяжении нескольких недель дразнил, что новый Oppo Reno полу...
Какая реклама эффективнее? ...
Какая реклама эффективнее? Согласитесь, если вы являетесь хозяином небольшого бизнеса, магазина, банкетного зала, ресторана и т.д., ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышкаОбзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышка
Обзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросами
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GB
Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задникомОбзор плюсов и минусов HUAWEI Y6 (2019). Бюджетный смартфон с кожаным задником
Предварительный обзор Canon Zoemini S. К...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. КВ последнее время компактные камеры пользуются небывалым спросом у пользователей, так как это позволяет н...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанк...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанкЯ давно следил за игрой Re-Legion и надеялся, что разработчикам удастся реализовать тот мир киберпанка, о...
«Зенит» представил сверхсветосильный объ...
«Зенит» представил сверхсветосильный объЕсли спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зе...
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. Многофу...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. МногофуВ женской сумочке, порой, можно найти невероятное количество различных вещей, которые им необходимы в пов...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. М...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. МВ последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой ка...
Обзор Creatures Inc. Ловим животных...
Обзор Creatures Inc. Ловим животныхЕсли в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной...
Предварительный обзор Enermax Aquafusion...
Предварительный обзор Enermax AquafusionУ системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не пережив...
Обзор Moss Destruction. Классная игра...
Обзор Moss Destruction. Классная играСегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобыт...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за к...
Обзор RICO. Очень необычный шутер...
Обзор RICO. Очень необычный шутерСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее со...
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor