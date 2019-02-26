Умная точка доступа 5G от HTC - 5G Hub

HTC 5G Hub - это не просто мобильная точка доступа, а скорее интересная комбинация точки доступа и умного дисплея. Объявленный как «первый в мире мобильный интеллектуальный концентратор 5G», относительно громоздкое 340-граммовое устройство с 5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей. Экран отображает информацию, включая ​​уровень сигнала, текущую скорость загрузки и выгрузки, а также количество подключенных устройств, которое может достигать 20.

Устройство основано на операционной системе Android 9 Pie и чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Вдобавок ко всему, HTC 5G Hub также оснащен аккумулятором емкостью 7660 мАч, так что вы можете брать его с собой куда угодно, подключить к нему свой телефон и использовать в качестве портативного аккумулятора или подключить к телевизору для просмотра интерфейса на большом экране.

Все еще существует большая неопределенность в отношении развертывания сетей 5G и реальных возможностей. Вероятно, это главная причина, по которой HTC пока не готова делиться ценой.